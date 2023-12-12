Украина решила получить статус наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран

Киев уже подал заявку в организацию, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина подала заявку на получение статуса наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран", - написал Кулеба на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Содружество португалоязычных стран - международная организация, основанная в 1996 году со штаб-квартирой в Лиссабоне. Содружество охватывает в целом бывшую Португальскую колониальную империю, включая в свой состав Анголу, Бразилию, Восточный Тимор, Гвинею-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи и саму Португалию. Исключение составляет африканское государство Экваториальная Гвинея, которая была частью Испанской колониальной империи, португальский язык в ней является одним из официальных наряду с испанским и французским. Статус наблюдателя при содружестве имеют 15 стран, в их числе Великобритания, Грузия, Италия, Франция и Япония.