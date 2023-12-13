Парламент Швейцарии изберет членов правительства и президента страны

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Парламент Швейцарии изберет на совместном заседании обеих палат в среду новый состав Федерального совета (правительства) на предстоящие четыре года. Затем на заседании из членов правительства будут избраны президент страны и его заместитель, полномочия которых продлятся 12 месяцев.

Теоретически в состав правительства может войти любой гражданин Швейцарии. Однако на деле во время выборов все решают негласные договоренности крупнейших партий. Судьба шести из семи мест в Федеральном совете, по сути, известна заранее, поскольку на парламентских выборах в октябре первые четыре строчки по числу голосов заняли те же партии, что и во время предыдущего голосования в 2019 году. Они вновь сформируют коалиционное правительство, как это происходит с конца 50-х годов ХХ столетия, на основе так называемой волшебной формулы.

Согласно этой формуле, по два министерских портфеля получают партии, занявшие на парламентских выборах три первые строчки по числу голосов, а седьмой портфель достанется партии, пришедшей к финишу четвертой. Поэтому по два места в Федеральном совете на этот раз получат правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), Свободная демократическая партия. Либералы (СДПЛ) и Социал-демократическая партия (СДПШ). Одним портфелем будет вновь располагать партия "Центр" (ПЦШ).

Работу в правительстве с высокой степенью вероятности продолжат: от ШНП - Ги Пармелен и Альберт Рёшти, от СДПЛ - Иньяцио Кассис и Карин Келлер-Суттер, от СДПШ - Элизабет Бауме-Шнайдер, от ПЦШ - Виола Амхерд.

Занимающий сейчас пост министра внутренних дел представитель СДПШ Ален Берсе заявил ранее, что покидает свой пост в конце года. В этой связи парламент изберет в правительство вместо него нового представителя от СДПШ. На этот пост партия выдвинула две кандидатуры. Это председатель правительства полукантона Базель-штадт Беат Янс, а также Йон Пульт, депутат парламента из кантона Граубюнден. Кто из них наберет в среду больше голосов, тот и войдет в правительство. Члены Федерального совета после выборов распределят на одном из своих ближайших заседаний министерские портфели.

Партия "зеленых" Швейцарии, пришедшая к финишу на выборах в октябре пятой по числу голосов, намерена нарушить "волшебную формулу". Она заявила, что предложит избрать в состав правительства своего кандидата - Жерара Андре, депутата парламента из Фрибура. Этот демарш имеет мало шансов на успех, учитывая численное превосходство, которое имеют в парламенте четыре крупнейшие партии.

Выборы президента

Поскольку исход выборов президента также предопределен консенсусом четырех крупнейших партий, входящих в правительство, заранее известно, что в должности президента в течение 2024 года будет работать нынешняя глава Федерального департамента (министерства) обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд, представляющая ПЦШ. Президентские обязанности она будет выполнять одновременно с министерскими полномочиями.

Амхерд входит в правительство с 2019 года. Она родилась в 1962 году в городе Бриг, окончила факультет права Фрибурского университета. В 1991 году получила диплом адвоката. Занималась адвокатской практикой, была независимым нотариусом. Ее политическая карьера началась в 1992 году в исполнительных органах власти Брига. С 2000 по 2012 год она возглавляла муниципалитет в этом городе. В 2005 году была избрана в парламент. С 2011 по 2018 год была заместителем председателя группы ПЦШ в парламенте.

Выборы президента, несмотря на предопределенность результата, отнюдь не расцениваются в Швейцарии как формальность. Соотношение голосов "за" и "против" в ходе тайного голосования покажет, насколько весома поддержка Амхерд среди законодателей. Поддержку в 180 голосов и более (всего в двух палатах парламента насчитывается 246 депутатов) в Швейцарии принято считать хорошим результатом.

Президентские функции члены Федерального совета выполняют в течение календарного года поочередно - на основе ротации. Президентом на 12 месяцев обычно становится министр, который до этого в течение года являлся вице-президентом. Амхерд занимает пост вице-президента в 2023 году.

Перемена никак не скажется на внешней и внутренней политике Швейцарии, поскольку все важнейшие вопросы члены Федерального совета решают коллегиально. Президент в этой стране не является ни главой государства, ни главой правительства. Функции коллективного главы государства выполняет Федеральный совет. Будучи "первым среди равных", президент председательствует на заседаниях правительства, принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств, курирует отношения с кантонами. Однако формальной эту должность назвать нельзя: при равенстве голосов на заседании правительства мнение президента становится решающим.

Депутатам парламента предстоит избрать в среду также вице-президента Швейцарии на 2024 год. Согласно принципу ротации, эту должность должна занять Карин Келлер-Суттер, возглавляющая министерство финансов.