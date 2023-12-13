Байден запутался на пресс-конференции и заявил, что задаст первый вопрос

После этого президент США исправил оговорку и передал слово журналисту

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским запутался после вступительного слова и заявил, что сам задаст первый вопрос.

"Смотрите, сейчас мы будем по очереди задавать вопросы. В общей сложности каждый из нас задаст по два вопроса. Я задам первый вопрос", - сказал Байден.

Позже американский лидер исправил оговорку и дал присутствующему на пресс-конференции журналисту задать вопрос президентам.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. Во вторник он посетил Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел встречу с Байденом.