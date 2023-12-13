Xinhua: Си Цзиньпин встретился с председателем Нацсобрания Вьетнама

Детали встречи не уточняются, сообщает агентство

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин встретился в Ханое с председателем Национального собрания Вьетнама (парламент) Выонг Динь Хюэ. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Детали встречи не уточняются.

Си Цзиньпин 12-13 декабря находится с государственным визитом во Вьетнаме. Китайский лидер встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Стороны выступили за разрешение морских споров мирными средствами.