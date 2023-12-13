Власти Франции не хотят распускать парламент после отклонения законопроекта об иммиграции

Официальный представитель кабмина, министр-делегат Оливье Веран признал, что успешное голосование в Нацсобрании за отказ от рассмотрения законопроекта об иммиграции стал неожиданностью для правительства

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. В правительстве Франции не планируют "силовое" принятие законопроекта об иммиграции в обход парламента, как и его роспуск, надеются достичь компромисса в рамках смешанной комиссии Национального собрания и Сената (нижней и верхней палаты парламента) Франции. Об этом заявил официальный представитель кабмина, министр-делегат Оливье Веран в эфире телеканала LCI.

"Я хотел бы сразу исключить два момента: во-первых, не будет 49.3 (статья Конституции, позволяющая принимать закон в обход парламента - прим. ТАСС), если парламентарии не договорятся на смешанной комиссии или договорятся, но законопроект отвергнут на голосовании в Нацсобрании. И вторая важная вещь: я читал о существовании каких-то проектов насчет роспуска [парламента] - этого точно не будет, очевидно, что нет", - сказал он.

Веран признал, что успешное голосование в Нацсобрании за отказ от рассмотрения законопроекта об иммиграции стал неожиданностью для правительства. "Мы удивились тому, что почти все депутаты крайне правого спектра голосовали вместе с почти всеми крайне левыми, но также и со многими депутатами из партий, входящих в правительство", - сказал он.

Официальный представитель правительства на этом фоне воспользовался возможностью донести до слушателей продвигавшийся на состоявшейся во вторник вечером встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с министрами тезис о том, что проголосовавшее за инициативу большинство таковым не является, потому что они "исходили из диаметрально противоположных причин". Он также выступил с утверждением, что мнение этого большинства народных избранников на самом деле не отражает мнения большинства французов, потому что опросы общественного мнения показали массовую поддержку этого законопроекта.

Заседание находящейся сейчас в процессе формирования смешанной парламентской комиссии, как заявила в среду в эфире телеканала France 2 спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, должно состояться "в понедельник или во вторник" на следующей неделе. "Мы хотим решить этот вопрос как можно скорее", - сказал Веран, отметив, что озвучивавшийся в СМИ срок о повторном вынесении инициативы на голосование в январе - слишком долгий.

11 декабря законопроект кабмина об ужесточении миграционных правил был отклонен депутатами Нацсобрания. Против документа проголосовали 270 парламентариев. После этого Дарманен подал президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, однако глава государства отклонил эту просьбу.