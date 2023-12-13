Глава КГБ Белоруссии сообщил о недавнем посещении Минска сотрудниками ЦРУ

Иван Тертель отметил, что "удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью"

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии фиксирует факты прибытия в страну сотрудников разведывательных органов иностранных государств, среди которых недавно были замечены представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета госбезопасности страны Иван Тертель.

"Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью. Это вызывает диссонанс с той информацией, теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств", - приводит его слова агентство БелТА.

Глава белорусской спецслужбы убежден, что западные санкции в отношении Белоруссии не принесли запланированных результатов. "Наше государство благополучно развивается, экономика работает", - сказал он. Тертель обратил внимание на то, что "серьезные усилия лично президент прикладывает для диверсификации (отношений с государствами - прим. ТАСС)". "Глава государства совершил очень плодотворные визиты в Китай, на Ближний Восток, в страны Африки. Проекты намечены серьезные, и они будут реализованы", - сказал председатель Комитета госбезопасности Белоруссии.