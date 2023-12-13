СМИ: Lockheed Martin провалила план на 2023 год по производству новых F-35

По данным издания Defense News, из 52 истребителей удалось собрать лишь 21 из-за "медленного производства ключевых деталей"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Американская оборонная корпорация Lockheed Martin выпустила менее половины модернизированных истребителей F-35 из запланированного на текущий год количества из-за задержек на производстве их комплектующих. Об этом сообщило издание Defense News.

По его данным, из 52 истребителей удалось собрать лишь 21 из-за "медленного производства ключевых деталей".

Lockheed Martin в июле 2023 года начала выпуск F-35 с пакетом обновлений TR-3. Поскольку программное обеспечение TR-3 не было доработано, в июле Министерство обороны США отказалось принимать эти истребители до приведения их к установленному стандарту. При этом компания продолжила сборку F-35 с недоработанным программным обеспечением. Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что США вынуждены увеличивать расходы на модернизацию бортового компьютера истребителя по стандарту TR-3.

В ноябре 2022 года Эдвард Смит, директор отдела Lockheed Martin по коммерческому развитию программы F-35, заявил в интервью Defense News, что модернизация по стандарту TR-3 станет основой для создания истребителя версии Block 4. В Пентагоне ранее отмечали, что модернизация позволит самолету применять новейшие датчики, продвинутые системы радиоэлектронной борьбы, нести и использовать высокоточные боеприпасы увеличенной дальности, осуществлять более сложную обработку и синтез данных, а также повысит функциональную совместимость F-35 с другими платформами.