Албания применит ChatGPT для перевода документов на албанский, чтобы быстрее вступить в ЕС

По словам премьер-министра страны Эди Раму, это позволит избавиться от "армии переводчиков и батальона юристов", на работу которых уходят миллионы евро

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Албания использует чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для перевода на албанский язык и анализа нормативных документов, необходимых для вступления в ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на премьер-министра страны Эди Раму.

По данным портала, правительство договорилось об использовании сервиса с уроженкой Албании Мирой Мурати, которая с 2018 года занимает должность технического директора и с ноября 2023 года исполняет обязанности генерального директора компании - разработчика чат-бота OpenAI. Ее назначение произошло после отставки бывшего руководителя Сэма Альтмана.

"Я услышал дружелюбие в голосе, которое растопило лед, и осмелился попросить ее [Мурати] о помощи, чтобы быстрее подготовить Албанию к вступлению в ЕС. Она рассмеялась и подумала, что я шучу", - приводит слова албанского премьера Euractiv. Как указал Рама, глава компании согласилась принять участие в инициативе, после чего была сформирована совместная команда экспертов OpenAI и Национального агентства по информационному обществу (AKSHI) Албании.

По мнению премьера, это позволит избавиться от "армии переводчиков и батальона юристов", на работу которых уходят миллионы евро. Политик добавил, что намерен представить проект инициативы и результаты первых испытаний "албанской модели ИИ для участия в подготовке законодательных норм ЕС на 280 тыс. страниц" на саммите ЕС в Брюсселе на этой неделе.

Как отмечает Euractiv, Албания станет первой страной, использующей ИИ, чтобы ускорить процесс присоединения к Евросоюзу, и в случае успеха такой технологией могут воспользоваться и другие государства-кандидаты.

Албания подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году и получила официальный статус кандидата в 2014 году. Евросоюз начал официальные переговоры с Тираной о вступлении в июле 2022 года. Помимо Албании, к числу кандидатов на вступление в сообщество среди стран Западных Балкан относятся Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория. Заявка на присоединение к сообществу была также подана самопровозглашенным Косовом.