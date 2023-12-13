Румыния намерена создать логистический центр для будущей реконструкции Украины

По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, Бухарест запланировал значительные инвестиции в повышение собственных транспортных мощностей, "чтобы в распоряжении Киева были наилучшие связи с европейским и международным рынком"

БУХАРЕСТ, 13 декабря. /ТАСС/. Главным компонентом румыно-украинского партнерства станет логистический центр, который будет создан в Румынии для реконструкции Украины. Это заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, выступая в формате видео на международной конференции "Реконструкция Украины и стратегическая роль Румынии", проходящей в румынском городе Синая.

"Отношения между Румынией и Украиной скоро достигнут уровня настоящего стратегического партнерства, - приводит его слова агентство Agerpres. - Главной составной частью этого партнерства станет логистический центр, который мы организуем на территории Румынии для реконструкции и поддержки Украины".

"Мы запланировали значительные инвестиции с целью повышения транспортных мощностей Румынии с тем, чтобы в распоряжении Украины были наилучшие связи с европейским и международным рынком, - сказал также Чолаку. - Эти коридоры используются как для экспорта зерновых, так и для предоставления помощи Украине".

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая также в формате видео, дал высокую оценку взаимодействию с Румынией. "Особенно важно сотрудничество в логистической сфере, мы обеспечиваем коридор для экспорта Украины, - сказал он. - В настоящее время 70% украинских зерновых экспортируется через Румынию". Он перечислил ряд приоритетных областей в процессе реконструкции - энергетика, производство военной техники, сельское хозяйство, природные ресурсы, инфраструктура, цифровые технологии.

В распространенном накануне организаторами сообщении указывается, что восстановление Украины "станет самым крупным процессом реконструкции после Второй мировой войны, превысив по размаху и затратам знаменитый план Маршалла". "Согласно самым оптимистическим оценкам, затраты составят минимум $400 млрд", - отмечается в нем. "Близость к таким регионам, как Одесса, Николаев, Херсон или Запорожье, является большим преимуществом Румынии, превращая страну в естественную платформу для иностранных компаний, - подчеркивается в сообщении. - Зона Галац-Брэила может стать логистическим хабом, который позднее с европейским финансированием присоединит молдавский порт Джурджулешть и украинские порты Рени и Измаил".

Участники двухдневной конференции - эксперты, предприниматели, ученые, дипломаты - обсуждают такие темы, как энергетическая и продовольственная безопасность, свобода навигации и критическая инфраструктура, связи между Румынией, Молдавией и Украиной, роль США в черноморском регионе.