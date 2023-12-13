Министра обороны Швейцарии Виолу Амхерд избрали президентом страны на 2024 год

Выборы состоялись на совместном заседании двух палат Федерального собрания

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Федерального департамента (министерства) обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд, представляющая в коалиционном четырехпартийном правительстве партию "Центр", избрана президентом страны на 2024 год. Выборы состоялись на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента). Ход голосования освещала онлайн пресс-служба парламента.

Президентские обязанности Амхерд будет исполнять в течение 12 месяцев одновременно с министерскими. Она вступит в должность 1 января.

Амхерд работает в правительстве с 2019 года. Она родилась 6 июня 1962 года в городе Бриг, окончила факультет права Фрибурского университета. В 1991 году получила диплом адвоката. Занималась адвокатской практикой, была независимым нотариусом. Ее политическая карьера началась в 1992 году в исполнительных органах власти Брига. С 2000 года по 2012 год она возглавляла муниципалитет в этом городе. В 2005-м была избрана в парламент. С 2011 года по 2018 год была заместителем председателя группы партии "Центр" в парламенте.

Президентские функции члены Федерального совета выполняют поочередно. Президентом на 12 месяцев обычно становится министр, который до этого в течение года являлся вице-президентом. Амхерд занимает пост вице-президента в 2023 году.

Перемена никак не скажется на внешней и внутренней политике Швейцарии, поскольку все важнейшие вопросы члены Федерального совета решают коллегиально. Президент в этой стране не является ни главой государства, ни главой правительства. Функции главы государства выполняет Федеральный совет. Будучи первым среди равных, президент председательствует на заседаниях правительства, принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств, курирует отношения с кантонами. Однако формальной эту должность назвать нельзя: при равенстве голосов на заседании правительства мнение президента становится решающим.

Вице-президентом на 2024 год парламент на заседании в среду избрал главу Федерального департамента финансов, представительницу Свободной демократической партии. Либералы Карин Келлер-Суттер. Она вступит в эту должность 1 января на 12 месяцев, продолжая исполнять свои министерские обязанностями. Келлер-Суттер родилась 22 декабря 1963 года в Виле (кантон Санкт-Галлен). В Федеральном совете она работает с 2019 года.