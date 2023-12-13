Белорусские сенаторы одобрили ратификацию соглашения СНГ о торговле услугами

Документ, ранее принятый в одном чтении депутатами Палаты представителей, теперь поступит на подпись президенту страны

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил проект закона о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в Содружестве Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, ранее принятый в одном чтении депутатами Палаты представителей, теперь поступит на подпись президенту страны.

Соглашение, подписанное 8 июня в Сочи, предусматривает создание в СНГ зоны свободной торговли услугами и осуществление инвестиций, а также закрепление принципов равенства и недискриминации участников экономических отношений независимо от гражданства, места регистрации и формы собственности. Договором также создаются дополнительные условия для учреждения и деятельности компаний из стран СНГ в сфере услуг, в производственных и сельскохозяйственных секторах стран Содружества. Документ направлен на развитие промышленной кооперации, внедрение инноваций, создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономик государств - участников СНГ.

Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.