Армия Израиля зафиксировала обстрел приграничных районов со стороны Ливана

Помимо этого, израильские военные сообщили о нанесении новых ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" на ливанской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана. Часть снарядов не долетела до Израиля, упав на ливанской стороне, сообщила армейская пресс-служба.

"После сирены, прозвучавшей в кибуце Рош-ха-Никра на севере Израиля, был зафиксирован ряд запусков из Ливана. Они [снаряды] упали внутри Ливана. Было также зафиксировано несколько других запусков из Ливана в сторону ряда населенных пунктов на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Помимо этого, военные сообщили о нанесении новых ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" на ливанской территории. "Ранее сегодня танки и истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям "Хезболлах" в Ливане. Военнослужащие Армии обороны Израиля также нанесли удары по нескольким террористическим отрядам в разных местах рядом с ливанской границей", - отметили в пресс-службе.