Украина и Швеция начали работу над гарантиями безопасности для Киева

По словам украинского президента Владимира Зеленского, он будет благодарен, если североевропейские страны присоединятся к этой работе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Представители Украины и Швеции начали работу с целью предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, принявший участие в саммите Украина - Северная Европа в Осло.

"Мы уже начали двустороннюю работу со Швецией по гарантиям безопасности", - написал он в Telegram-канале. Он также заявил, что будет благодарен, если другие североевропейские страны - Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия - присоединятся к этой работе.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Затем к этому документу присоединились другие государства. Декларация, в частности, предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Ранее переговоры о гарантиях безопасности Украина начала с Великобританией, Германией, Канадой, США, Францией, Японией, а также Евросоюзом.