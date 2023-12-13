Послы арабских стран возмутились позицией Вены по резолюции ГА ООН по Газе

Посол Палестины в Австрии Салах Абдель-Шафи заявил, что в Нью-Йорке представители нескольких арабских государств пытались повлиять на австрийскую сторону, но она проявила "упрямство"

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Посол Палестины в Австрии Салах Абдель-Шафи заявил, что представители арабских стран в республике были возмущены решением Вены проголосовать против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с требованием немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.

"Послы всех арабских стран в Вене возмущены", - заявил дипломат газете Presse.

Он рассказал, что в Нью-Йорке представители нескольких арабских государств пытались повлиять на Австрию, но она проявила "упрямство".

По информации издания, из-за позиции Вены австрийскому послу в Каире три раза отказали во встречах с египетскими министрами. В МИД республики это отрицают.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН ранее проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция. Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину. В МИД Австрии заявили, что не могут поддержать текст, так как ГА не стала возлагать ответственность за эскалацию на ХАМАС.