В Израиле сообщили о начале боя с террористами, стрелявшими из школы в Хан-Юнисе

Как заявили в пресс-службе Армии обороны, "террористический отряд обстреливал солдат из огнестрельного оружия и противотанковых гранатометов"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Радикалы открыли огонь из гранатометов по израильским солдатам из здания школы в Хан-Юнисе в секторе Газа, военнослужащие вступили с ними в бой и ликвидировали отряд. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Террористы, находившиеся в школе в Хан-Юнисе, обстреляли солдат, военные провели целенаправленный рейд против террористов внутри школы", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, "террористический отряд обстреливал солдат из огнестрельного оружия и противотанковых гранатометов". "Военные уничтожили террористов в ходе боя", - заключили в армии Израиля.

В армейском ведомстве указали, что "возле школы военные обнаружили ракеты и подземный боевой комплекс". "ВВС нанесли удар по комплексу и постам наблюдения и управления, принадлежащим террористической организации ХАМАС", - продолжили в пресс-службе.