Орбан уведомил Мишеля, что Венгрия не поддержит переговоры с Украиной о приеме в ЕС

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что "в нынешних условиях вступление Украины в ЕС представляется несвоевременным"

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал председателя Евросовета Шарля Мишеля, что не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Как глава венгерского правительства написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), встреча с Мишелем состоялась в Брюсселе, куда он прибыл для участия в двухдневном саммите ЕС, открывающемся 14 декабря.

"Встреча с председателем Европейского совета. Наша позиция ясна: мы не поддерживаем поспешное вступление Украины в ЕС", - отметил Орбан. Он сопроводил эту публикацию фотографией встречи с Мишелем, на которой также присутствовал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Орбан опубликовал в Facebook видеообращение, напомнив, что главной темой совещания лидеров стран ЕС станет возможность присоединения Украины к сообществу. По его словам, руководство Евросоюза хочет включить в повестку дня вопрос о начале переговоров с Украиной и пытается подтолкнуть Будапешт к тому, чтобы он согласился с этим решением. "Мы считаем, что вступление Украины в ЕС имело бы катастрофические последствия для Венгрии", - заявил премьер. Он подчеркнул, что "в нынешних условиях вступление Украины в ЕС представляется несвоевременным". "Поэтому мы не должны его поддерживать", - заключил Орбан.

В среду, до отъезда в Брюссель, венгерский премьер выступил с большой речью в парламенте страны, где подробно обосновал нецелесообразность начала переговоров о приеме Украины в Евросоюз. Правительство Венгрии считает, что Украина к этому пока не готова и ее вступление в ЕС нанесет серьезный ущерб интересам всех членов сообщества. Подавляющее большинство депутатов венгерского парламента поддержало эту позицию.