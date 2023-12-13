Никки Хейли считает, что США не готовы к четырем годам хаоса с Трампом

Экс-постпред США при ООН претендует на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. США не готовы к еще четырем годам хаоса, которые наступят в случае возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом. Такое мнение выразила бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году.

"Я думаю, что Трамп был нужным президентом в нужное время. Я согласна со многими его политическими мерами. Но его сопровождает хаос. Сейчас в нашей стране беспорядок, а мир в огне. Мы не можем позволить себе еще четыре года хаоса и пережить их. Мы просто не сделаем [не переживем] этого", - сказала она в интервью телекомпании CNN.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

Трамп является сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. В число его соперников входят Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и бизнесмен Вивек Рамасвами.