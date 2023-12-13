Госдеп: США не чувствуют себя в дипломатической изоляции из-за поддержки Израиля в ООН

По версии руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, многие страны якобы хотят, чтобы "Соединенные Штаты продолжали играть ведущую роль" в мире

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не считает, что находится в дипломатической изоляции после принятия Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Во вторник за документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия, Бразилия, Канада, Китай, Саудовская Аравия, Франция. Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.

В связи с этим Миллера спросили, обеспокоены ли США, что резолюция получила в ООН гораздо большую поддержку, чем документы с критикой РФ из-за СВО, а также чувствует ли Вашингтон себя в дипломатической изоляции из-за своей поддержки Израиля во всемирной организации. "Нет, вовсе нет", - ответил дипломат, добавив, что похожая ситуация наблюдается с резолюциями по Израилю последние десятилетия. По его версии, многие страны якобы хотят, чтобы "Соединенные Штаты продолжали играть ведущую роль" в мире.

Ранее ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского радикального движения ХАМАС. Генассамблея также отклонила поправку Австрии с уточнением, что заложники удерживаются движением ХАМАС и другими группировками.

Представленный Египтом и Мавританией проект резолюции в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, который был отклонен из-за вето США. Соавторами резолюции выступили несколько десятков государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Мальта, Португалия. В резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников. Помимо этого, документ требует от всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.