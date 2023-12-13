США планируют возобновить военное сотрудничество с Нигером

Это возможно в том случае, если в стране восстановят демократию, сообщила помощник госсекретаря по делам Африки Молли Фи

НАЙРОБИ, 13 декабря. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает возобновить сотрудничество в области безопасности с Нигером при условии восстановления демократии в стране. Об этом заявила помощник госсекретаря по делам Африки Молли Фи после встречи с военным руководством Нигера.

"В ходе наших обсуждений я подтвердила намерение США поэтапно возобновлять сотрудничество в области безопасности и развития, если [власти] предпримут соответствующие шаги", - приводит слова Фи агентство Reuters.

Как отмечается, США, как Франция и другие западные партнеры, прекратили помощь Нигеру после военного переворота. Однако военное присутствие США сохранялось и 1 тыс. военных не покинули места дислокации.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. По требованию властей Нигера Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих: 1 тыс. - в столице и еще 400 - на западе африканской страны.