Конституционный суд Албании приостановил ратификацию миграционного соглашения с Италией

Суд приостанавливает все парламентские процедуры по утверждению документа до окончания рассмотрения поступивших апелляций от нескольких депутатов, сообщает Albanian Daily News

БЕЛГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Албании объявил, что ратификация соглашения о мигрантах, запланированная на четверг, будет приостановлена. Об этом сообщает портал Albanian Daily News.

По информации издания, суд приостанавливает все парламентские процедуры по утверждению документа до окончания рассмотрения поступивших апелляций от нескольких депутатов, которые заявили о том, что документ, согласованный Тираной и Римом, нарушает конституцию страны и международные конвенции, которых придерживается Албания.

Власти Италии и Албании в начале ноября подписали соглашение об управлении миграционными потоками, согласно которому на албанской территории должны быть созданы центры по работе с нелегалами. Премьер Италии Джорджа Мелони отмечала, что страны подписали "очень важный меморандум о взаимопонимании в области управления миграционными потоками". По ее словам, под юрисдикцией Италии на территории Албании "будут созданы центры по работе с нелегальными мигрантами", которые на начальном этапе смогут принять до 3 тыс. человек.

Всего с начала года, по данным МВД, по морю в Италию прибыли 144 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем за тот же период в 2022 году и втрое больше, чем в 2021 году.