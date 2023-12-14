Саммит ЕС обсудит выделение Киеву €50 млрд и запуск переговоров о вступлении

Венгрия выступает против присоединения Украины к объединению

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза соберутся на последнюю в 2023 году встречу, которую в Брюсселе называют "саммитом по расширению" и которая обещает стать самой сложной и долгой за последние годы.

Лидеры 27 стран ЕС должны принять единогласное решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в состав сообщества.

Как сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, нет уверенности в том, что участники саммита смогут достичь соглашения, так как Будапешт выступает решительно против, считая, что Киев не готов к началу переговоров. Более того, Венгрия блокирует и другое решение - о выделении Украине €50 млрд до 2027 года.

Прогнозы

О том, что встреча будет тяжелой, свидетельствует и открытое письмо - приглашение лидерам ЕС от главы Евросовета Шарля Мишеля, в котором он просит каждого взять с собой на саммит "дух компромисса". Если лидерам удастся договориться начать переговоры о членстве с Киевом, то же самое произойдет и в отношении Кишинева и Сараева.

В свою очередь источник в институтах ЕС не исключил, что двухдневный саммит может быть продлен, так как решение о начале переговоров с Украиной "должно быть во что бы то ни стало принято в декабре".

Эта необходимость объясняется тем, что в случае провала саммита по существующей процедуре решение о начале переговоров с этими странами будет отложено как минимум на год, что в нынешних условиях является сроком, превышающим горизонт любых возможных прогнозов.

Отдаленным следствием решений нынешнего саммита может стать запуск необратимого процесса коренной перестройки Евросоюза, направленной на многократное расширение полномочий Брюсселя.

Членство Украины

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Мишеля не выносить вопрос начала переговоров с Украиной о членстве в повестку дня саммита ЕС из-за отсутствия консенсуса. Он считает, что Киев не готов к началу переговоров и такое решение со стороны Брюсселя было бы безответственным.

Однако, как свидетельствует письмо Мишеля в адрес лидеров стран сообщества, дискуссия о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС была включена в повестку предстоящего саммита. "Мы также должны согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной, дав ей таким образом необходимый сигнал и приблизив еще больше к европейской семье", - говорится в письме.

Мишель подчеркнул, что лидерам ЕС необходимо будет принять смелые решения на саммите. "Они требуют нашей коллективной силы и решимости, а также смелости, чтобы сделать правильный выбор", - добавил он.

Глава Евросовета призвал лидеров стран Евросоюза прийти на саммит с "духом компромисса". "Я призываю вас всех прийти с духом компромисса, чувством коллективной ответственности, поставив интересы и ценности союза на первый план", - отметил Мишель.

€50 млрд для Украины

Второй крайне непростой вопрос повестки дня саммита, решение которого блокирует Венгрия, - это предоставление Киеву программы помощи в €50 млрд до конца 2027 года, из которых €33 млрд Еврокомиссия обещает Украине в кредит, а €17 млрд "в виде грантов", то есть безвозмездно.

Эта программа направлена на наполнение бюджета Киева, то есть это деньги "на текущие расходы", которые идут на зарплаты госслужащим и военным, выплаты пенсий и компенсаций семьям погибших солдат ВСУ. В перерасчете на месяц в случае утверждения этой программы Киев будет получать примерно €1,03 млрд, что в полтора раза меньше, чем €1,5 млрд, которые ЕС выдавал ему на бюджетные нужды ежемесячно в 2023 году.

Проблема в том, что бюджеты Евросоюза принимаются в формате семилетних планов и все свободные деньги в нынешнем бюджетном плане Евросоюза на 2021-2027 годы, которые могли быть перераспределены на поддержку Киева, уже полностью израсходованы в 2022-2023 годах. Чтобы финансировать новые €50 млрд на оставшуюся часть семилетнего периода, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза внести новые взносы в бюджет ЕС. Страны сообщества могут сделать это только из средств собственных госбюджетов, то есть за счет прямых поступлений от своих налогоплательщиков, что не вызывает энтузиазма у европейских столиц.

€10,2 млрд для Будапешта

Впрочем, Еврокомиссия 13 декабря сделала важную уступку Венгрии, чтобы заручиться ее поддержкой по проблемным украинским сюжетам.

За 17 часов до начала саммита Еврокомиссия объявила, что согласилась начать переводить Венгрии €10,2 млрд по линии европейского фонда, предназначенного для развития депрессивных территорий Евросоюза, которые были заблокированы в связи с требованиями Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией, говорится в заявлении ЕК.

В тот же день представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе отказался признать, что выделение этих денег является условием для согласия Венгрии поддержать программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд до конца 2027 года на саммите ЕС 14-15 декабря. Мамер утверждал, что задержка в переводе средств Венгрии связана исключительно с "юридической процедурой ЕС", дедлайн по которой - 15 декабря.

Параллельно Орбан в интервью журналу Mandiner заявил, что и Будапешт не намерен увязывать предоставление причитающихся ему €10,2 млрд из евробюджета с решением о передаче Киеву в следующие четыре года €50 млрд. По мнению венгерской стороны, сначала Киев должен отчитаться за использование тех средств, которые ему были ранее предоставлены Евросоюзом.

Европерестройка

На саммите в Брюсселе в июне 2023 года лидеры ЕС договорились, что для продвижения процесса расширения Евросоюза сообществу необходимо приступить к реализации обширной программы внутренних реформ, чтобы Евросоюз смог сам подготовиться к приему новых государств. Программа этих реформ пока только разрабатывается.

Первые проекты предстоящей европерестройки предполагают, в частности, лишение стран ЕС права вето при принятии любых решений в Совете ЕС, значительное расширение полномочий институтов Евросоюза, в первую очередь Еврокомиссии, которая должна фактически превратиться в полноценную исполнительную структуру, вывод из-под суверенитета государств ЕС целых отраслей, в частности оборонно-промышленного комплекса, а также перераспределение средств в бюджете Евросоюза, в результате которого даже нынешние получатели европейского финансирования - Прибалтика, Польша и другие страны Восточной Европы - превратятся в доноров бюджета ЕС, который будет полностью уходить на оборонные проекты и интеграцию в сообщество новых стран.

Таким образом, предстоящий саммит может запустить процесс долгосрочного и значительного перераспределения суверенитета европейских государств в пользу Брюсселя.