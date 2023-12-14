Минобороны Британии, Италии и Японии обсудят в Токио разработку истребителя

Это уже вторые за 2023 год по счету очные переговоры в таком формате

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Министры обороны Японии, Великобритании и Италии проведут трехстороннюю встречу в Токио, в ходе которой обсудят совместную разработку истребителя следующего поколения. Это уже вторые по счету очные переговоры в таком формате за текущий год.

Главным вопросом, который предстоит обсудить министрам, как отмечает газета Yomiuri, станет заключение соглашения о создании новой организации, которая будет отвечать за реализацию проекта. Структура должна получить название GIGO. Она будет курировать предприятие, возглавляемое британской BAE Systems PLC, японской Mitsubishi Heavy Industries и итальянской Leonardo. В ее функции будет входить распределение задач в рамках проекта и другие функции.

Согласно предварительному плану, штаб-квартира новой организации будет расположена в Великобритании, возглавит ее представитель японской стороны. Похожая структура создавалась при разработке истребителя Eurofighter.

Японии для реализации проекта придется внести поправки в законодательство. Министерство обороны страны планирует уже в следующем году представить в парламенте документ о пересмотре закона о командировании личного состава. Согласно действующему законодательству, направление сотрудников Минобороны Японии в международные организации ограничивается такими целями, как контроль над вооружениями, разоружение и гуманитарная деятельность. Предлагаемая поправка планирует добавить сюда вопросы, связанные с совместной разработкой оборонной техники и т. д.

В декабре 2022 года Великобритания, Италия и Япония договорились о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Соответствующие программы - Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. Оперативная совместимость с военной техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.

Помимо BAE Systems PLC, Mitsubishi Heavy Industries и Leonardo, в проекте будет задействованы другие компании из трех стран. Так, 15 марта японская корпорация Mitsubishi Electric, компания Leonardo, ее британское подразделение Leonardo UK, а также итальянская Elettronica заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки истребителя шестого поколения. В Японии этот боевой самолет должен прийти на замену устаревающим истребителям F2. Это первый случай, когда Япония совместно разрабатывает вооружение с другой страной, кроме США. Проект по созданию нового истребителя, как ожидается, завершится не раньше 2035 года.