Тайвань сообщил о получении еще четырех учебно-боевых самолетов T-5 Brave Eagle

С их учетом ВВС острова в общей сложности располагают 27 такими судами

ГОНКОНГ, 14 декабря. /ТАСС/. Аэрокосмическая корпорация AIDC передала ВВС Тайваня еще четыре учебно-боевых самолета собственной разработки T-5 Brave Eagle. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Они выполнили перелет с производственной площадки компании в Тайчжуне на авиабазу Чжихан в уезде Тайдун. Таким образом, производитель полностью выполнил план поставок 17 таких самолетов в 2023 году.

В общей сложности заключенный в 2017 году контракт предусматривает поставку ВВС Тайваня 66 T-5 Brave Eagle. Первые два самолета AIDC передала вооруженным силам в 2021, а еще восемь - в 2022 году. С учетом последних машин ВВС острова в общей сложности располагают 27 такими самолетами. В 2024-2025 годах производитель должен поставить по 18 машин ежегодно, а 3 последних самолета - в 2026 году.

Первый полет прототипа T-5 Brave Eagle состоялся в июне 2020 года, через год началось его серийное производство. Они должны заменить устаревшие учебно-боевые истребители F-5E/F Tiger II производства американской компании Northrop (современное название - Northrop Grumman) и тайваньские AT-3.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.