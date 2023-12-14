Белый дом сообщил, что Байден заранее знал о заявлениях сына относительно импичмента

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер также вновь подчеркнула, что американский президент не рассматривает возможность помилования сына

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заранее был осведомлен о заявлениях, с которыми выступил в среду его сын Хантер относительно дела об импичменте американского лидера. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

"Президент, безусловно, был осведомлен о том, что скажет его сын. Я думаю, то, что было [им сказано], было от сердца", - сказала она. На вопрос о том, участвовал ли Джо Байден в подготовке текста выступления сына или давал какие-либо советы относительно этого, Жан-Пьер ответила: "Мне нечего добавить. Он был осведомлен".

На вопрос о том, одобряет ли Джо Байден решение сына отказаться явиться на слушания, что может считаться неуважением к Конгрессу США, Жан-Пьер ответила: "Я не стану вдаваться в подробности по этому вопросу". "Я не стану рассказывать о личных беседах", - добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома в очередной раз подчеркнула, что Джо Байден исключает возможность помилования сына, в том числе в свете предъявления ему новых обвинений в неуплате налогов. "Я очень ясно давала понять, президент не намерен помиловать своего сына", - подчеркнула она.

Хантер Байден ранее в среду выступил у Конгресса США с заявлением для прессы, но отказался явиться на слушания в законодательный орган, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Сын американского лидера утверждал, что республиканцы ведут против него и членов его семьи "незаконное расследование, <...> которое основывается на подтасовках, манипуляциях с доказательствами и лжи".

Несмотря на предупреждения республиканцев о том, что его могут признать виновным в неуважении к Конгрессу, Хантер Байден подчеркнул, что будет давать показания только на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требуют законодатели. Он отрицал, что его отец имеет какое-либо отношение к его работе в совете директоров энергетической компании Украины Burisma Holdings, китайским деловым партнерам и другим инвестиционным проектам.

Дело Хантера Байдена

В Калифорнии сына президента США обвиняют в причастности к "схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год". Уайсс утверждает, что Хантер Байден также подавал недостоверные налоговые декларации. Ему, согласно оценкам телеканала Fox News, может грозить до 17 лет лишения свободы.

Минюст США в августе объявил о назначении Уайсса на должность спецпрокурора по делу сына действующего американского лидера. Расследование в отношении Хантера Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества.

Республиканцы отмечали, что в деле об импичменте президента США могут быть использованы данные о нарушениях, предположительно допущенных Хантером Байденом.