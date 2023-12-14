Глава Политсовета правящей партии Японии подал в отставку из-за скандала

Свой пост также ранее оставили генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно и несколько министров

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Глава ключевого Политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда, руководитель фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко и глава партийного комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги подали в отставку из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее в отставку подали также генсек кабмина Японии, "второй человек" в правительстве Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, пять заместителей министров, один парламентский вице-министр, а также советник министра обороны. Все они, а также Хагиуда, Сэко и Такаги являются членами крупнейшей в ЛДП фракции, которую возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ.

Причиной отставок стал громкий скандал вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Он затрагивает несколько фракций ЛДП, в том числе экс-генсека партии Тосихиро Никаи и премьера Фумио Кисиды, но главным образом - крупнейшую внутрипартийную группу Абэ.

Вместе с тем Хагиуда, как ожидается, продолжит исполнять обязанности главы Политического совета до тех пор, пока не будет составлен проект бюджета на 2024 финансовый год (начинается в апреле 2024 года - прим. ТАСС).

Суть скандала

Громкий скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Помимо группы Абэ, где, по сведениям газеты Yomiuri, оказались неучтенными порядка 1 млрд иен (более $7 млн), под подозрение попали фракция экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, в которой не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.), и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Кисида и где, по данным телеканала Nippon, не были учтены от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.).

Газета Yomiuri отмечала, что внутрипартийные группы Никаи и Кисиды не отражали в отчетах о сборе пожертвований сумму превышения установленной нормы, однако в отличие от фракции Абэ учитывали ее в расходах фракции и доходах депутатов.

Последствия

Токийская прокуратура, по данным газеты Nikkei, планирует приступить к уголовному расследованию дела. Так называемое силовое расследование, которое планирует ведомство, в отличие от добровольного предполагает возможность проведения обысков и арестов. Сообщение ложных или неполных сведений о политических фондах в Японии, согласно закону, карается тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в размере до 1 млн иен (около $7 тыс.), отмечает издание.

Скандал стал одной из причин падения рейтингов правительства до рекордно низких показателей в районе 23%, а уровень неодобрения приближается к 60%. Кроме того, по данным опроса телеканала NHK, уровень поддержки ЛДП впервые с 2012 года, когда партия вернула себе большинство после краткого периода пребывания у власти ныне не существующей Демократической партии, упал ниже 30%.