WP: Белый дом предложил разрешить выдворение мигрантов на границе в упрощенном порядке

Предполагается, что соответствующее распоряжение будет действовать только в дни, когда на границу прибывает особенно много людей, пишет газета

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Американская администрация предложила разрешить пограничникам выдворять мигрантов на южной границе США по упрощенной схеме в определенных обстоятельствах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских сенаторов и их помощников.

По их информации, в Белом доме предложили разрешить выдворение мигрантов без проверки оснований на предоставление убежища в те дни, когда число прибывающих на границу людей особенно велико. По мнению участвовавшего в соответствующих переговорах сенатора Тома Тиллиса (республиканец, от штата Северная Каролина), соответствующее распоряжение должно действовать в те дни, когда число пересекающих границу достигает 3 тыс. Его коллеги-демократы в свою очередь предлагают принимать такие меры при пересечении границы 5 тыс. мигрантов.

Как отмечает издание, неизвестно, удовлетворит ли это предложение законодателей-республиканцев, блокирующих выделение дополнительных бюджетных ассигнований в помощь Украине и Израилю без решения пограничного вопроса. Они требуют еще большего расширения полномочий по задержанию и депортации мигрантов.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь вынести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры Зеленского, который во вторник был принят Байденом в Белом доме и встретилсяс руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.