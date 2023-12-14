Южная Корея заявила, что самолеты РФ и КНР вошли в ее опознавательную зону ПВО

В ответ Сеул поднял свою авиацию

СЕУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Южнокорейские военные утверждают, что российские и китайские военные самолеты вошли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ), в ответ Сеул поднял свою авиацию. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По его данным, речь идет о двух китайских самолетах и четырех российских. Они находились в так называемой опознавательной зоне ПВО в Японском море в период с 11:53 до 12:10 по местному времени (с 05:53 до 06:10 мск). Воздушное пространство Республики Корея нарушено не было.

"Наши вооруженные силы обнаружили российские и китайские самолеты до их входа в KADIZ, были задействованы истребители ВВС и приняты тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным ситуациям", - заявили в комитете.

Российская сторона неоднократно указывала, что "опознавательная зона ПВО" была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств. Республика Корея требует уведомлять о пролете воздушной техники в этом пространстве.