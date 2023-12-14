В Одесской области склады получили повреждения из-за взрывов

По словам главы областной администрации Олега Кипера, помещения расположены в Измаильском районе

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Складские помещения припортовой инфраструктуры повреждены в Одесской области, где ночью произошли взрывы. Об этом заявил глава областной администрации Олег Кипер.

"Повреждения получили складские помещения", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Кипера, помещения расположены в Измаильском районе области.

В ночь на четверг воздушная тревога в Одесской области продолжалась больше семи часов, поступали сообщения о взрывах.

Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов, а в Киеве подчеркивают необходимость усилить противовоздушную оборону юга Украины. При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. На заседании Совета Безопасности ООН 9 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться.