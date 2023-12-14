Каталонская партия заявила, что премьер Испании встретится с бежавшим из страны Пучдемоном

Глава кабмина Педро Санчес не подтвердил эту встречу

МАДРИД, 14 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь партии "Вместе за Каталонию" Жорди Туруль заверил, что премьер-министр Испании Педро Санчес встретится с экс-главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном, бежавшим из страны после незаконного референдума о независимости 2017 года.

Как отметил представитель политической силы в интервью телекомпании TVE, сейчас ведется "поиск даты и места, чтобы они встретились".

"Главное, чтобы они встретились и поговорили", - заверил Туруль.

В свою очередь официальный представить правительства Испании Пилар Алегрия заявила в эфире телеканала Antena 3, что ей неизвестно о том, что подобная встреча была запланирована.

Информацию об этом не подтвердил и сам председатель правительства страны Педро Санчес. "Я смотрю на свою повестку дня и вижу, что в ней у меня встреча с [действующим] председателем правительства Каталонии Пере Арагонесом 21 декабря", - отметил он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможной встрече с экс-лидером региона.

Карлес Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там референдума о независимости, который Мадрид изначально называл незаконным. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. С тех пор судебные власти Испании добиваются его экстрадиции.

При этом партия Пучдемона "Вместе за Каталонию" поспособствовала утверждению Санчеса на посту премьера, так как он поддержал закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. За это глава правительства неоднократно подвергался критике со стороны правых политических сил.