Шольц заявил, что саммит ЕС должен направить "ясный сигнал поддержки" Киева

Канцлер Германии отметил, что европейский фонд мира для Украины является основой для того, чтобы она "могла продолжать сопротивление" России

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что участники саммита ЕС в Брюсселе должны направить ясный сигнал о продолжении поддержки Киева. Об этом глава правительства ФРГ заявил журналистам по прибытии на встречу.

Шольц отметил, что европейский фонд мира для Украины является основой для того, чтобы она "могла продолжать сопротивление" России. По его словам, на саммите "важно подать ясный сигнал поддержки [Киева]", который "будет направлен и российскому президенту [Владимиру Путину]". Как утверждал канцлер, российский лидер якобы "должен знать, что не может рассчитывать на ослабление усилий по поддержке Украины со стороны ЕС и его членов". "Я думаю, что это очень важный сигнал, которого мы добьемся", - сказал Шольц.

Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе 14-15 декабря намерены обсудить вопрос о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года и принять решение, следует ли проводить переговоры с Украиной по вступлению в ЕС. Против их начала последовательно выступает Венгрия. Сомнения в готовности Украины к членству в объединении выражали также Австрия и Словакия, однако блокировать принятие решения о переговорах они не собираются. Несколько европейских лидеров ранее попытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять свои возражения, однако сделать это им пока не удалось.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. В ноябре сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь Киеву с €4 млрд до €8 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.