Эстония отправит Украине противотанковые ракеты и другое оружие на €80 млн

Пакет помощи также включает в себя пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия и водолазное оборудование

ВИЛЬНЮС, 14 декабря. /ТАСС/. Эстония приняла решение об отправке Украине противотанковых ракет Javelin и другого вооружения на €80 млн. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

"Правительство поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура об оказании долгосрочной военной помощи Украине и отправке ей различного оружия и другого необходимого оборудования на сумму €80 млн", - говорится в сообщении.

Пакет помощи включает, помимо противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различную технику, а также водолазное оборудование.

С 2022 года Эстония предоставила Киеву военную помощь в размере почти 500 млн евро, что составляет около 1,4% от ее валового внутреннего продукта.