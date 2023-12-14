Посол США в РФ заявил о продолжении работы над освобождением Гершковича

Линн Трейси отметила, что "сегодня в зале суда Эван выглядел как никогда собранным и сосредоточенным"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство США будет и дальше выступать за освобождение американского журналиста Эвана Гершковича, который в марте был задержан по делу о шпионаже. Об этом говорится в заявлении посла США в Москве Линн Трейси после заседания Мосгорсуда, на котором продление ареста журналисту The Wall Street Journal было признано законным.

"Правительство США будет продолжать выступать за немедленное освобождение Эвана Гершковича", - отметила Трейси.

Посол, которая присутствовала на заседании, добавила, что "сегодня в зале суда Эван выглядел как никогда собранным и сосредоточенным".

14 декабря 2023 года Мосгорсуд оставил постановление Лефортовского районного суда Москвы от 28 ноября о продлении Гершковичу ареста без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения. Гершкович останется под стражей до 30 января 2024 года. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы.

По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". Он был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.