ВМС Великобритании заявили о новом инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Судам рекомендовано соблюдать осторожность

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил сообщение о новом инциденте, произошедшем в районе Баб-эль-Мандебского пролива. UKMTO рекомендовал находящимся рядом судам соблюдать осторожность.

"Получено сообщение об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Власти изучают обстоятельства происшедшего. Судам рекомендуется следовать своими маршрутами с осторожностью и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 12 декабря UKMTO проинформировал, что к западу от порта Моха (в районе Баб-эль-Мандебского пролива) на юго-западе Йемена произошел инцидент с судном, в результате которого на борту произошло возгорание, члены экипажа не пострадали. Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар противокорабельной ракетой по танкеру Strinda, который направлялся в Израиль. После этого поступили сообщения об ударе по танкеру Ardmore Encounter в районе Баб-эль-Мандебского пролива.