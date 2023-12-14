МИД Абхазии запустил телепроект о странах, бросивших вызов коллективному Западу

Спецпроект будут транслировать также на телевидении дружественных стран

СУХУМ, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии запускает новый проект, касающийся многополярности, народов и стран, бросивших вызов коллективному Западу. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Сегодня министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба провел телевизионную беседу с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром аль-Асадом в рамках нового международного информационного проекта, который планируется к запуску в ближайшее время. Проект будет посвящен теме многополярности и глобального большинства. В фокусе внимания проекта - народы и страны, бросившие вызов коллективному Западу, отстаивающие свою свободу и историческую судьбу, самобытность и национальную культуру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальный проект будет транслироваться на системной основе на абхазском телевидении и телевидении дружественных стран.

Инал Ардзинба в эти дни находится в Сирии, в среду со ссылкой на пресс-службу МИД сообщалось, что президент Сирии в ходе встречи в среду принял приглашение посетить Абхазию в следующем году. Стороны отметили усилия России по формированию более справедливой системы международных отношений, усилению тенденций многополярности в глобальной экономике и политике. Асад заявил о том, что приложит все усилия для расширения признания государственного суверенитета Абхазии странами арабского мира.

Сирия признала независимость Абхазии в 2018 году и установила с ней дипломатические отношения.