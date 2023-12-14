МИД Румынии выразил протест в связи с падением беспилотника на территории страны

Ведомство сообщило, что консультируется с союзниками по НАТО, а также намерено вызвать главу диппредставительства РФ

БУХАРЕСТ, 14 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Румынии выразило протест в связи с падением на территории страны беспилотника, который, как предполагается, использовался для атаки на украинские портовые сооружения.

"МИД твердо протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в ночь на 14 декабря, в ненаселенном районе примерно в 4 километрах от поселка Гринду", - указывается в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

"Это представляет собой новое нарушение воздушного пространства Румынии вопреки международному праву", - подчеркивается в нем.

В сообщении отмечается, что МИД консультируется с союзниками по НАТО о событиях на границе между Румынией и Украиной, в том числе об упомянутом инциденте, а также намерен вызвать главу диппредставительства РФ.

Ранее агентство DPA сообщало, что несущие дежурство в Румынии германские истребители Eurofighter были подняты вечером в среду по тревоге из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства республики беспилотником, который позднее взорвался. При этом отмечается, что летчики не получали от НАТО приказа применить оружие.