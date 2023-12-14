Белорусская оппозиция заявила, что не знает причин приостановки выдачи ВНЖ в Литве

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что Вильнюс приостановил выдачу ВНЖ примерно 2 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 14 декабря. /ТАСС/. Представители белорусской оппозиции не знают причин решения Литвы приостановить выдачу временных видов на жительство (ВНЖ) около 2 тыс. человек. Об этом заявила журналистам в Вильнюсе Светлана Тихановская, являющаяся одним из лидеров оппозиционеров.

"Нам неизвестны причины приостановки выдачи вида на жительство. Даже в моем офисе работают люди, половина которых столкнулась с этой проблемой", - сказала она.

Как утверждала Тихановская, приостановлена выдача ВНЖ примерно 2 тыс. человек. "Мы выражаем по этому поводу сожаление. По каждому случаю информации у нас нет, но эти люди не могут вернуться в Белоруссию, так как подвергнутся там репрессиям", - добавила она.

Как считает департамент госбезопасности, существует вероятность того, что находящихся в балтийской республике граждан Белоруссии может использовать в разведывательных целях КГБ соседней страны.

Тихановская заняла второе место на президентских выборах в Белоруссии в августе 2020 года, победу в которых, согласно данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,10% голосов). Тихановская не признала результатов выборов и выехала в Литву. В октябре 2022 года СК Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей так называемого координационного совета во главе с Тихановской. В марте текущего года она была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.