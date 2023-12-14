Британские ВМС сообщили о взрыве рядом с судном в Баб-эль-Мандебском проливе

Власти изучают обстоятельства произошедшего, сообщили в UKMTO

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил сообщение о взрыве, произошедшем в 50 м от судна, находящегося в районе Баб-эль-Мандебского пролива. UKMTO рекомендует находящимся рядом судам соблюдать осторожность.

"Получили сообщение от судна о взрыве по левому борту в 50 м от кормовой части. Власти изучают обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. - Судам рекомендуется следовать своими маршрутами с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности".

В центре также проинформировали об инциденте, в ходе которого экипаж судна получил приказ изменить курс и следовать к побережью Йемена от лиц, назвавшихся представителями ВМС страны. Пока не уточняется, идет ли речь об инцидентах с одним судном или двумя.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 12 декабря UKMTO проинформировал, что к западу от порта Моха (в районе Баб-эль-Мандебского пролива) на юго-западе Йемена произошел инцидент с судном, в результате которого на борту возникло возгорание, члены экипажа не пострадали. Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что мятежники нанесли удар противокорабельной ракетой по танкеру Strinda, который направлялся в Израиль. После этого поступили сообщения об ударе по танкеру Ardmore Encounter в районе Баб-эль-Мандебского пролива.