В Израиле заявили о задержании в ходе 60-часовой операции в Дженине 60 подозреваемых

Согласно заявлению израильской Армии обороны, солдаты также обнаружили более 10 подземных шахт, 7 лабораторий по производству взрывчатки и 5 наблюдательных пунктов, предназначенных для слежки за войсками

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики провели масштабную операцию в городе Дженин и одноименном лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, которая продолжалась около 60 часов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что военные задержали порядка 60 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц.

"Примерно за 60 часов подразделения безопасности завершили обширную и значимую контртеррористическую операцию в лагере беженцев и городе Дженин. Силовики провели обыски в сотнях зданий, допросили многих подозреваемых, из которых около 60 разыскиваемых лиц были задержаны и переданы для дальнейшего расследования структурам безопасности, обнаружили и конфисковали более 50 единиц оружия различного типа и сотни взрывных устройств, а также наличные средства террористов", - говорится в сообщении. "Солдаты также обнаружили более 10 подземных шахт, 7 лабораторий по производству взрывчатки и 5 наблюдательных пунктов, предназначенных для слежки за войсками", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "часть террористической инфраструктуры была уничтожена".

"В ходе операции самолеты атаковали два отряда террористов, которые бросали взрывчатку и стреляли по солдатам. С воздуха были убиты семь террористов и еще несколько ранены. За все время операции было уничтожено более 10 террористов", - добавили в пресс-службе.

Военные добавили, что "во время операции семь солдат ЦАХАЛ и офицер получили ранения". "Им оказали медпомощь в полевых условиях и эвакуировали для продолжения лечения в больнице", - продолжили в пресс-службе.