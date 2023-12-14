Белый дом считает, что конфликт на Украине не зарубежная война для США

Конгрессу надо учитывать американские интересы и выделить помощь Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине для США не является зарубежной войной, Конгрессу надо учитывать американские интересы и выделить помощь Киеву. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он комментировал итоги прямой линии президента РФ Владимира Путина. "Мы знаем, что то, что происходит на Украине, происходит не только с Украиной. Это не зарубежная война", - полагает официальный представитель Белого дома. Он вновь утверждал, что российские власти "бросают вызов тому самому международному порядку", который якобы "помогли построить" США.

Кирби призвал законодателей утвердить дополнительные бюджетные ассигнования для Украины, раскритиковал решение контролирующих Палату представителей Конгресса республиканцев уйти на рождественские каникулы. "Вместо этого они отправляются домой на праздники, в то время как украинцы вновь возвращаются на поле боя", - сказал он.