Представители Приднестровья выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Молдавские власти в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до $89 млн, активизировали закупки вооружений и взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые также увеличили поставки оружия и военной техники в республику

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. В Приднестровье обеспокоены в связи с увеличением закупок вооружений и участившимися учениями молдавской армии. Об этом сообщил журналистам представляющий непризнанную республику в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.

"С кем они собираются воевать, против кого они собираются применять это оружие. Наверное, не против своего населения, не против Украины, не против Румынии. То есть, говоря о какой-то безопасности в военном смысле слова, надо понимать, что идет речь о какой-то конфронтации, в том числе и с Приднестровьем", - передает слова Белякова телеканал "ТСВ".

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), активизировали закупки вооружений и взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые также увеличили поставки оружия и военной техники в республику. Границу между Молдавией и Приднестровьем охраняют российские миротворцы, которые были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года.

В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз боеприпасов были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.