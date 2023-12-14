ЕС решил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии

Согласно заявлению главы Евросовета Шарля Мишеля, сроки не определены

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Саммит ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема. Об этих результатах первого заседания саммита ЕС сообщил в соцсети X (ранее Twitter) глава Евросовета Шарль Мишель.

Согласно итоговому заявлению, "саммит ЕС поручил Совету ЕС утвердить переговорный мандат Еврокомиссии по Украине, после того как все критерии, перечисленные в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября, будут выполнены".

Эту формулировку пояснил журналистам европейский дипломатический источник: "Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее. В марте Еврокомиссия также должна дать окончательную оценку о завершении выполнения Украиной остающихся семи условий для вступления, из которых на данный момент более-менее выполнены четыре. Их выполнение повлияет на дату фактического начала переговоров".

Продолжительность переговоров о вступлении никак не ограничена, они могут занять любое количество лет. Этим летом страны ЕС отвергли предложение главы Евросовета Шарля Мишеля пообещать Украине, что ее примут не позднее 2030 года. "Рекордсменом" в этой сфере является Турция, которая запустила переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, и формально они продолжаются до сих пор.

Особая позиция Орбана

Главный противник приема Украины в ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан назвал решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении плохим и сообщил, что "не намерен принимать в нем участия".

На практике, по словам источников, Орбан просто вышел из зала заседаний саммита во время принятия остальными лидерами этого решения. Эту идею якобы подал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как заявил в кулуарах саммита премьер Ирландии Лео Варадкар, "решимость остальных 26 стран ЕС не позволила Орбану использовать право вето".

Эта ситуация делает очень шаткой юридическую базу такого решения, поскольку официального голосования не проводилось, решение считается консенсусным, когда доподлинно известно, что поддержали его только 26 из 27 стран ЕС. Комментируя такое положение дел, источник в Евросовете попытался убедить журналистов, что никакого противоречия нет: "Легальная база для этого решения заключается в том, что это было решение Европейского совета (саммита ЕС), которое не было заблокировано ни одним членом Европейского совета".

Впрочем, по оценкам европейских экспертов, подобная "особая позиция" создает Орбану большое пространство для маневра при решении на будущих саммитах Евросоюза предстоящих проблем вокруг будущих переговоров с Украиной.

Поздравления и деньги

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что этот день "навсегда выгравирован в истории Европейского союза", а глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель призвал "построить более сильное будущее Европы вместе". Премьер Ирландии Варадкар заявил, что это решение "особенно важно, чтобы поддержать моральный дух украинцев в окопах", а премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил, что это решение "не дает никаких гарантий по срокам вступления", чтобы добиться его потребуется приложить "серьезные усилия".

После короткого перерыва на заявления лидеры ЕС вернулись к дискуссии по Украине, перейдя к обсуждению долгосрочной программы помощи Киеву на €50 млрд на 2024-2027 годы. Из этой суммы, по плану Еврокомиссии, €33 млрд будут предоставлены в виде кредитов и €17 млрд в виде грантов. В бюджете ЕС нет достаточных средств на эту программу, поэтому Еврокомиссия предложила странам сообщества для финансирования этой программы внести дополнительные взносы в бюджет ЕС, что не вызвало никакого энтузиазма у стран ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан в интервью агентству Reuters сообщил, что администрация США запросила у Евросоюза программу долгосрочного финансирования Украины в €50 млрд еще весной 2023 года, мотивировав это необходимостью создать для Белого дома условия, чтобы "оказать давление на Конгресс США" и добиться от него по примеру Евросоюза выделения дополнительных средств Киеву из американского бюджета.

По официальным данным Еврокомиссии, с начала конфликта на Украине ЕС в общей сложности предоставил Киеву разные виды помощи на €83,5 млрд, еще €1,5 млрд должны быть перечислены до конца декабря.

Премьер Венгрии

Главным оппонентом выплат дополнительных взносов в бюджет ЕС для оказания помощи Украине является Орбан, который ранее заявлял, что Еврокомиссия должна изыскать внебюджетные средства финансирования этой программы. Он также требовал, чтобы Киев отчитался о расходовании предыдущих десятков миллиардов евро помощи ЕС, прежде чем предоставлять ему новые.

13 декабря, за день до саммита ЕС, Еврокомиссия объявила о разблокировании 10,2 млрд евро для Венгрии, которые удерживались из-за претензий к Будапешту по проблемам "верховенства права и борьбы с коррупцией".

После этого Орбан и представитель Еврокомиссии Эрик Мамер независимо друг от друга, но практически синхронно заявили, что высвобождение этих денег для Будапешта "не имеет отношения" к обсуждению связанных с Украиной тем на предстоящем саммите ЕС.