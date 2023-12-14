Оппозиция выдвинула на новый срок мэров Стамбула и Анкары на муниципальных выборах

Правящая Партия справедливости и развития пока не представила своих кандидатов

СТАМБУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Действующие мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш выдвинуты основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партией (НРП) кандидатами на новый срок на предстоящих в марте будущего года выборах в местные органы власти. Решение об этом приняли по итогам заседания центрального исполкома партии, на котором были одобрены первые пять кандидатур, которые будут бороться за должности мэров, сообщил телеканал NTV.

Всего партия республиканцев выдвинет 200 кандидатов, их также предстоит утвердить на исполкоме НРП.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пока не выдвигала своих кандидатов на муниципальных выборах. Изначально это планировалось сделать после 15 декабря, однако, по данным местных СМИ, теперь это планируется в конце декабря - первой половине января. ПСР основной задачей на выборах считает победу в Стамбуле и Анкаре, мэрами которых по итогам выборов в 2019 году являются представители оппозиции.

Местные выборы в Турции запланированы на 31 марта 2024 года. Решение об их проведении ЦИК страны принял в октябре.