14 декабря, 20:55
Военная операция на Украине

Секретарь СНБО Украины отчитал журналиста за вопрос о причине провала контрнаступления

Представитель СМИ предположил, что военное руководство страны разработало нереалистичный план контрнаступления, а также допустило ошибки при коммуникации с населением по этой теме

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подверг критике журналиста за вопрос о причине провала контрнаступления ВС Украины (ВСУ).

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Задавая соответствующий вопрос, журналист предположил, что военное руководство страны разработало нереалистичный план контрнаступления, а также допустило ошибки при коммуникации с населением по этой теме. "Планы на фабрике, на заводе или у тех, кто лайки собирает. Имейте в виду, что не бывает такого, чтобы военные действия шли по плану", - сказал секретарь СНБО в интервью украинскому "Радио НВ", которое было опубликовано на Youtube-канале радио.

Журналист поинтересовался, есть ли у Украины план ведения боевых действий на 2024 год, добавив, что западные партнеры Киева требуют представить такой план в обмен на предоставление помощи. "Никто от нас ничего не требует. Никто не имеет право указывать, что нам делать", - ответил Данилов. При этом он назвал "слаженной" работу Украины с западными странами и сказал, что у Киева от союзников "никаких тайн нет".

Данилов также отчитал журналиста за упоминание публикаций в западных СМИ, в которых со ссылкой на анонимные источники издания сообщали об усталости истеблишмента стран Запада от поддержки Украины и намерении западных политиков склонить Киев к переговорам с Москвой о мирном урегулировании конфликта. "Дайте мне ссылку хотя бы на одного политического деятеля у власти - премьер-министра, президента, - [который об этом сказал]. Где вы все это слушаете? Все эти анонимы - большая проблема и большая беда. Если у кого-то есть какая-то позиция - выйди и скажи", - отреагировал секретарь СНБО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что все в Североатлантическом альянсе рассчитывали на значительный успех контрнаступления ВСУ.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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