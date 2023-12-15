Словацкие перевозчики ослабили протест на границе страны с Украиной

Как сообщили в профобъединении дальнобойщиков, они сделали это по просьбе государственных органов безопасности

БРАТИСЛАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Союз автоперевозчиков Словакии по требованию органов безопасности ослабил протест, проходящий на единственном автомобильном КПП на границе страны с Украиной. Об этом профобъединение сообщило на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Союз автоперевозчиков Словакии ослабил протест на пограничном переходе "Вышне-Немецке - Ужгород", - отмечается в сообщении. - Мы это сделали по призыву [словацких] органов безопасности, относясь к нему с уважением. Они [власти] также уважали наше [законное] право на протест".

Профобъединение выразило благодарность фермерам страны, поддержавшим протест и принявшим в нем участие. Словацкие дальнобойщики требуют отмены предоставленных Еврокомиссией льгот для украинских конкурентов в Евросоюзе.

Союз автоперевозчиков Словакии проинформировал ранее, что присоединился к протестам, организованным с 6 ноября в Польше и с 11 декабря в Венгрии. Активисты 1 декабря начали блокаду КПП "Вышне-Немецке - Ужгород". Ранее КПП периодически блокировался с 16 ноября.