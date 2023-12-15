Предполагаемый организатор скандальной акции в парламенте Индии сдался полиции

Всего в рамках дела задержаны пять человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Предполагаемый организатор акции в парламенте Индии, когда активисты, предположительно, в знак протеста против политической ситуации в стране распылили неизвестный газ в парламенте, сдался полиции. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По данным полиции, Лалит Джа, проживающий в Калькутте учитель, принимал участие в скандальной акции в среду и является ее организатором. Сразу после нее он отправился в город Нагаур в штате Раджастхан, где проживал в отеле. Когда он понял, что полиция разыскивает его, мужчина отправился назад в столицу, где в пятницу сдался правоохранителям.

Лалит Джа был в составе группы участников акции, которые находились у здания парламента, когда их соратники распыляли газ в зале пленарных заседаний и выкрикивали лозунги. Он записал видео происходящего у стен законодательного органа и отправил его неправительственной организации для дальнейшего распространения.

Всего в рамках дела задержаны пять человек, помимо организатора - это непосредственные участники акции в парламенте и у его стен. Расследование ведется по статьям, предусматривающим наказание за террористический акт, преступный сговор, умышленную провокацию с намерением вызвать массовые беспорядки, нападение и применение силы в отношении госслужащего.

В то же время телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщает, что у следователей нет данных о причастности организованных террористических групп к произошедшему, а сама акция была актом политического протеста против безработицы, сложного положения фермеров, ситуации в штате Манипур, где продолжается межэтнический конфликт. По данным следователей, участники акции хотели своими действиями активизировать обсуждение этих вопросов в парламенте. В результате произошедшего никто не пострадал.