СМИ: в Одессе военкомы при рейде в спортзале вылавливали подростков

По данным издания "Страна", несовершеннолетние должны были подтверждать свой возраст, предъявив документы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 60 сотрудников военкоматов провели рейд в одном из спортзалов в Одессе, для проверки документов задерживались даже 15-летние подростки. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, около 30 сотрудников зашли в спортзал, еще 30 ожидали снаружи. В помещении военкомы вылавливали всех мужчин, в том числе 15-летних подростков. Несовершеннолетние вынуждены были подтверждать свой возраст, предъявив документы.

В последнее время на Украине сотрудники военкоматов совершают рейды на спортзалы и тренажерные клубы. Как отметило издание, в этой связи мужчины в Одессе отдают свои абонементы в спортклубы бесплатно.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.