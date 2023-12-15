В Сербии начался режим тишины перед выборами

Он продлится до 22:00 мск 17 декабря

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Трехдневный режим тишины перед внеочередными выборами в Народную скупщину (однопалатный парламент), а также выборами в органы местного самоуправления, назначенными на 17 декабря, начался в Сербии. Об этом в пятницу сообщило агентство Tanjug.

Сообщается, что "предвыборная тишина" началась в 00:00 по местному времени (02:00 мск) 15 декабря и продлится до 20:00 (22:00 мск) 17 декабря, когда закрываются избирательные участки в Сербии. Во время данного периода запрещена предвыборная агитация, проведение предвыборных митингов в общественных местах и публикация оценок результатов выборов.

Отмечается, что нарушение Закона о выборах предусматривает денежные штрафы как для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 600 тыс. динар ($930-5580), так и для физических лиц в размере до 40 тыс. динар ($370). Это касается телевидения, радио, печатных СМИ, а также интернет-порталов, зарегистрированных как СМИ, при этом агитация в социальных сетях законом не регулируется.

Избранная в 2022 году Народная скупщина была отправлена президентом Сербии Александаром Вучичем в отставку по предложению правительства страны. Решение принято в ответ на марши протеста оппозиции с требованием о смене власти, которые начались в мае 2023 года.

По итогам парламентских выборов будет распределено 250 депутатских мандатов. На выборы зарегистрированы списки кандидатов от 18 политических партий и коалиций. Общее число претендентов - 2 817 человек. Избирательный порог составляет 3%. ЦИК Сербии объявит окончательные результаты выборов до 20:00 (22:00 мск) 21 декабря. Право голоса имеют около 6,5 млн граждан страны. Сербские граждане, находящиеся за границей, смогут проголосовать в 81 месте по всему миру, в том числе в посольстве Сербии в Москве.

Пресс-служба ЦИК РФ сообщила ранее, что члены Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев и Людмила Маркина будут присутствовать в качестве международных наблюдателей на внеочередных выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент), а также выборах в органы местного самоуправления в Сербии.