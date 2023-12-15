Как добавил Николя Дюпон-Эньян, Евросоюз остро нуждается в мирном диалоге, поскольку украинский конфликт "разрушает Европу"

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и, в частности, Франция должны сосредоточиться на поиске мирного решения украинского конфликта, а не заниматься приемом Украины в состав сообщества. Такое мнение в эфире телеканала CNews выразил депутат Национального собрания (нижней палаты французского парламента), лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Цель ЕС и <...> Франции - заявить о необходимости мирного урегулирования, пока не стало слишком поздно, - отметил он. - Вместо того чтобы бездумно повторять одну и ту же мысль об обязательности приема Украины в Евросоюз, надо было бы заняться установлением мира на Украине".

По словам парламентария, ЕС остро нуждается в мирном диалоге, поскольку украинский конфликт "разрушает Европу". "Он приводит к развалу Европы. Мы платим в четыре раза дороже за американский газ, уничтожается европейская промышленность", - указал Дюпон-Эньян.

Российские официальные лица ранее неоднократно заявляли, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и открыта для любых конструктивных предложений.