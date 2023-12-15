Молдавия не намерена пересматривать ухудшающиеся отношения с Приднестровьем

В 2005 году парламент Молдавии без консультаций с Тирасполем принял закон, определяющий будущий статус Приднестровья в рамках единой Молдавии

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Молдавия не будет пересматривать подход к урегулированию приднестровской проблемы, несмотря на ухудшение отношений с Тирасполем. Об этом заявил вице-премьер, глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, отвечая на вопрос журналистов о наличии у правительства плана решения застарелого конфликта и объединения страны в контексте начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Наша позиция известна. Это закон 2005 года, который подразумевает реинтеграцию страны на основании условий, которые предоставляют гражданам с левого берега Днестра необходимые демократические права. Разумеется, нам необходим прогресс в вопросе вывода российских военных, незаконно находящихся на нашей территории. Цели ясны, их реализация будет зависеть от обстоятельств", - сказал Попеску.

В 2005 году парламент Молдавии без консультаций с Тирасполем принял закон, определяющий будущий статус Приднестровья в рамках единой Молдавии. На это в 2006 году в Приднестровье ответили референдумом, 97% участников которого высказались за независимость от Молдавии и сближение с Россией. Диаметрально противоположные позиции сторон существенно осложнили ведение переговоров о политической формуле будущих взаимоотношений Кишинева и Тирасполя.

В 2017 году в Кишиневе приступили к разработке нового плана для прорыва в процессе урегулирования, были активизированы переговоры, в ходе которых стороны договорились о снятии взаимных ограничений и мерах по укреплению доверия. Однако уже в 2019 году процесс застопорился из-за политической нестабильности в Молдавии. Отношения между Кишиневом и Тирасполем еще больше охладели в 2020 году после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским.

Сейчас Тирасполь призывает к возобновлению переговоров на всех площадках, включая формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Там обвиняют Молдавию в блокировании этих инициатив.

Военный контингент

В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку российским миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

Голубые каски РФ были введены в зону приднестровского противостояния после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию конфликта в Приднестровье. Это позволило остановить боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с миротворческими контингентами Молдавии и Приднестровья.

Кишинев настаивает не только на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены. Кроме того, в Приднестровье обеспокоены в связи с увеличением закупок вооружений и участившимися учениями молдавской армии.