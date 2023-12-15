Премьер Румынии надеется завершить переговоры о вступлении в "воздушный Шенген" за два дня

Марчел Чолаку заявил о подготовке к обсуждениям по присоединению к Шенгенскому соглашению "на земле" в 2024 году

БУХАРЕСТ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что переговоры о присоединении Румынии к Шенгенской зоне в аэропортах и портах могут быть завершены в ближайшие два дня.

"Очевидно, что мы готовимся, и в этом году надеемся завершить в предстоящие два дня переговоры о присоединении к Шенгенскому пространству на первом этапе в воздухе и на море <...>, и готовимся и к будущему году, когда также надеюсь завершить переговоры о присоединении к Шенгенскому пространству на этот раз на земле", - приводит его слова агентство Agerpres.

Президент Румынии Клаус Йоханнис накануне в Брюсселе сказал, что проблема присоединения Румынии к Шенгенскому пространству "остается сложной" и "еще предстоит много переговоров".

Ранее австрийская газета Kurier со ссылкой на источники в правительстве написала, что Вена может согласиться на вступление Румынии и Болгарии в "воздушный Шенген", то есть на отмену паспортного контроля в аэропортах. При этом контроль на сухопутной границе станет строже.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Власти Австрии на фоне притока мигрантов в страну неоднократно повторяли, что система Шенгена не работает, а принятие новых членов в эту зону невозможно. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.